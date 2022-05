Louis Leterrier deverá ser o realizador de "Velocidade Furiosa 10", avançou a publicação 'online' Deadline.

O acordo ainda não está fechado, mas é a escolha do estúdio Universal após a saída abrupta de Justin Lin anunciada no início da semana passada.

O realizador francês tem grande experiência nas grandes produções de Hollywood, forjada em "O Incrível Hulk" (2008), "Confronto de Titãs" e o primeiro "Mestres da Ilusão", a que se juntam os dois primeiros filmes "Correio de Risco" com Jason Statham, e a série da Netflix ""The Dark Crystal: Age of Resistance".

"Velocidade Furiosa 10" é a primeira de duas partes da despedida, ambas a cargo de Justin Lin: a sua saída ao fim de uma semana de rodagem foi considerada uma grande surpresa, colocando um final abrupto no envolvimento com uma saga em que dirigiu cinco filmes entre 2006 e 2021, incluindo "Velocidade Furiosa 5" (2011), responsável pela transição das histórias do mundo das corridas ilegais de carros para o dos "grandes assaltos".

A Universal quer manter a estreia nos cinemas anunciada para 19 de maio de 23 e estará a ter um prejuízo entre 600 mil dólares e um milhão de dólares por dia para manter a equipa à espera e o aluguer dos 'sets' pois parou a rodagem com as principais estrelas, incluindo Vin Diesel, Jason Momoa e Charlize Theron, além de Brie Larson (também faz parte do novo elenco Daniela Melchior).

O realizador e o estúdio chegaram a um acordo, com Justin Lin a manter-se apenas como produtor. O comunicado oficial a 26 de abril usou os termos habituais deste tipo de decisões, assinalando que foi uma saída "amigável", mas o jornal New York Daily News [sem acesso na Europa] avançou que o realizador simplesmente se cansou da falta de profissionalismo da estrela principal.

"Nunca vi nada assim. O Lin está a desistir de 10 ou 20 milhões de dólares. [Vin] Diesel aparece tarde na rodagem. Não sabe os seus diálogos. E aparece em má forma. Ninguém o vai criticar publicamente, mas toda a gente sabe", disse uma fonte anónima à publicação.

Não é a primeira vez que o intérprete de Dominic Toretto é colocado em causa: Dwayne Johnson, que revitalizou os filmes quando entrou no quinto filme como o agente especial Luke Hobbs, trouxe uma animosidade a público em agosto de 2016 ao partilhar nas redes sociais que alguns dos seus colegas de elenco não eram verdadeiramente profissionais e rapidamente se percebeu que o recado tinha como único destinatário Vin Diesel.

Apesar das tentativas dos dois para desvalorizar, Dwayne Johnson disse que não voltaria para mais filmes, preferindo virar a atenção para a 'spin-off' "Hobbs and Shaw" ao lado de Jason Statham. Manteve a decisão após um convite público de Vin Diesel em novembro do ano passado, descrevendo o colega como "manipulador" por usar os seus filhos e Paul Walker depois de ele lhe ter comunicado num encontro em privado que mantinha a decisão.

A revista The Hollywood Reporter (THR) veio corroborar a versão do New York Daily News e acrescentar mais pormenores: a decisão de Justin Lin foi tomada no calor do momento após diferenças criativas e um "grande desentendimento" com o ator.

O realizador escreveu o argumento com Dan Mazeau e julgava que estava fechado quando começou a rodagem, mas Vin Diesel e a Universal tinham outras ideias: um dos principais locais de rodagem na Europa de Leste teve de cair por causa da guerra na Ucrânia, faltava escolher quem iria interpretar um dos vilões e o estúdio informou que ia mandar alguém a Londres para polir diálogos para alguns dos atores.

Apesar de ser um veterano da saga, o realizador cansou-se das mudanças sistemáticas, que culminaram com Diesel a chegar à rodagem a 23 de abril com novas notas sobre o argumento. Durante um encontro a quatro, bateu com a porta: "O Justin finalmente não aguentou mais e disse: ‘Este filme não justifica perder a minha sanidade mental'”.

Outras fontes dizem que o orçamento de "Velocidade Furiosa 10" está a aproximar-se dos 300 milhões de dólares, sem incluir publicidade e marketing, com mais de 100 só para os salários de atores como Theron, Momoa e Larson, além dos veteranos Michelle Rodriguez, Ludacris e Tyrese Gibson, que não têm comparação com o que está reservado para Vin Diesel, que "há muito se tornou a força dominante" na saga e não tem medo de "contrair o seu grande músculo".

Além do desentendimento com Dwayne Johnson, o processo de escrever os argumentos dos filmes é descrito pela THR como "no mínimo, pouco ortodoxo": fontes disseram que os argumentistas escreviam sequências de ação e Diesel respondia "sim" ou não", deixando ao realizador o trabalho de as encaixar na história.

Isto se o ator não mudasse entretanto de ideias, como revelou quem conhece os bastidores: "Todo o processo é um mosaico que nunca para de se mover".