Após anos de preparação, Justin Lin abandonou a realização de "Velocidade Furiosa 10" numa altura em que o filme já estava em rodagem com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa e outros atores.

Apesar do comunicado recorrer aos termos habituais deste tipo de decisões e a imprensa indicar que foi uma saída "amigável" com o estúdio Universal, fontes ligadas à produção dizem que o realizador decidiu afastar-se por causa de "diferenças criativas".

Trata de uma perda de peso: além de rodagem ter começado apenas no dia 20, Justin Lin ia fazer os últimos dois filmes da saga e foi ele que esteve à frente de cinco filmes lançados entre 2006 e 2021 (quinze anos e não dez, como refere no comunicado a anunciar a saída), sendo o grande responsável pela transição do mundo das corridas ilegais de carros para o dos "grandes assaltos" em "Velocidade Furiosa 5" (2011).

O projeto com um orçamento de muitos milhões de dólares vai continuar com a filmagem de algumas cenas secundárias, mas essencialmente vai fazer uma "breve pausa" enquanto se procura um sucessor. Não está em causa a estreia nos cinemas anunciada para 19 de maio de 2023.

Justin Lin escreveu o argumento com Dan Mazeau e vai manter-se como produtor.

"Com o apoio da Universal, tomei a decisão difícil de me afastar como realizador do 'Fast X', enquanto permaneço no projeto como produtor. Ao longo de 10 anos e cinco filmes, conseguimos filmar os melhores atores, as melhores acrobacias e as melhores perseguições de carros. Numa nota pessoal, como filho de imigrantes asiáticos, tenho orgulho de ter ajudado a construir a saga mais diversa da história do cinema. Estarei eternamente grato ao incrível elenco, equipa e estúdio pelo seu apoio e por me receber na família FAST", diz o comunicado.

Curiosamente, Vin Diesel tinha partilhado um vídeo nas redes sociais com o realizador no fim da primeira semana de trabalho, dizendo que o filme parecia ser "o início de um fim épico".

Com a história mantida em segredo, estão confirmados oficialmente os regressos de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron como vilã, ao lado de Jason Momoa, a novidade de "peso" do elenco, que contará ainda com a vencedora do Óscar Brie Larson e a portuguesa Daniela Melchior.

