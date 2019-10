Ao som de "Memories Are Made Of This?", de Johnny Cash, Vin Diesel é anunciado como o futuro da arte de guerra no trailer de "Bloodshot", divulgado esta segunda-feira.

Nesta adaptação de uma banda desenhada de Kevin Van Hook, Don Perlin e Bob Layton, a estrela de ação surge no papel de Ray Garrison, um soldado ferido mortalmente e ressuscitado graças à injeção de um soro experimental nas veias feito com tecnologia robótica.

O resultado, descreve a Sony na sinopse oficial, "é uma força imparável, mais forte do que nunca e capaz de curar instantaneamente".

No entanto, a empresa responsável por esta proeza também "influencia a sua mente e as suas memórias. Agora, Ray não sabe o que é real e o que não é, mas está numa missão para descobrir".

"Bloodshot" marca a estreia na realização de David S. F. Wilson (sócio há muitos anos de Tim Miller, de "Deadpool") e no elenco estão também Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce.

A estreia está anunciada para 20 de fevereiro nos cinemas portugueses.