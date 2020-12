O filme “Vitalina Varela" será o candidato português ao Óscar de Melhor Filme Internacional, anunciou hoje (21) a Academia Portuguesa de Cinema.

O filme de Pedro Costa foi o escolhido após uma votação relâmpago entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de domingo com "Mosquito", de João Nuno Pinto, e "Patrick", de Gonçalo Waddington, substituindo "Listen", de Ana Rocha de Sousa, que foi rejeitado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) por não cumprir o critério de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa.

Num cruzamento entre ficção e realidade, “Vitalina Varela” conta a história de uma mulher que viveu grande parte da vida à espera de ir ter com o marido, emigrado em Portugal. Sabendo que ele morreu, Vitalina Varela chegou ao país três dias depois do funeral, encontrando uma casa e um passado desconhecidos.

Estreado em 2019 no Festival de Locarno (Suíça), onde recebeu o Leopardo de Ouro para Melhor Filme e Melhor Atriz para a protagonista, Vitalina Varela, a produção foi foi exibida em mais de 50 festivais de cinema, cinematecas e ciclos dedicados a Pedro Costa, recolhendo várias distinções.

VEJA O TRAILER.



As nomeações para os Óscares serão conhecidas em março, mas antes "Vitalina Varela" terá de chegar a uma "shortlist" com dez finalistas, de onde sairão a seguir os cinco nomeados.

A 93.ª edição dos Óscares, prémios norte-americanos de cinema, está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cerimónia estava inicialmente prevista para final de fevereiro, mas foi adiada para abril, num contexto de pandemia que afetou a indústria cinematográfica em todo o mundo e em praticamente todas as áreas, da produção à distribuição e exibição.