Dos "Morangos com Açúcar" para o aclamado filme alemão "Berlin Alexanderplatz" e agora... o próximo filme de David Cronenberg, rodeado de grandes estrelas.

O ator e realizador luso-guineense Welket Bungué fará parte do elenco de "Crimes of the Future" ["Crimes do Futuro", em tradução literal], que será o primeiro filme do realizador canadiano de 78 anos desde "Mapas Para as Estrelas", em 2014.

A espera parece ter valido a pena porque a apresentação do novo projeto eleva as expectativas: Kristen Stewart e Léa Seydoux juntam-se a Viggo Mortensen, que em fevereiro já tinha indicado que se preparava para fazer um quarto filme às ordens do realizador, continuando a famosa colaboração artística de "Uma História de Violência" (2005), "Promessas Perigosas" (2007) e "Um Método Perigoso" (2011).

No elenco estarão ainda Scott Speedman, Don McKellar e Lihi Kornowski.

David Cronenberg com Viggo Mortensen

Com rodagem prevista para começar este verão na Grécia, o projeto é anunciado como o primeiro argumento de ficção científica de Cronenberg desde o célebre "eXistenZ" (1999).

"Tenho contas a ajustar com o futuro", explicou o realizador à publicação especializada Deadline.

Segundo a descrição oficial, a história decorre "num futuro não tão distante, onde a Humanidade está a aprender a adaptar-se ao ambiente sintético que a rodeia. Esta evolução leva os humanos para além do seu estado natural em direção a uma metamorfose, alterando a sua constituição biológica. Mas então alguns abraçam o potencial ilimitado do transumanismo, outros tentam policiá-lo. [...] Saul Tenser é um adorado artista que abraçou a Síndrome da Evolução Acelerada, gerando órgãos novos e inesperados no seu corpo. Juntamente com sua parceira Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos num espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem em tempo real. Mas com as autoridades e uma estranha subcultura a prestar atenção, Tenser é forçado a pensar em qual será o seu espetáculo mais chocante de todos".

O projeto vai juntar Cronenberg com Robert Lantos, o produtor precisamente de "Existenz", mas também dos tempos de "Crash" e "Promessas Perigosas", mas também com outros colaboradores de décadas: a banda sonora será de Howard Shore e a Direção Artística de Carol Spier ("Irmãos Inseparáveis", "Crash").