Will Smith já está a rentabilizar o sucesso nas bilheteiras do novo "Bad Boys: Tudo ou Nada".

Segundo o Deadline, o ator assinou contrato para mais um projeto do mesmo estúdio pouco tempo depois da estreia do quarto filme da saga de ação e comédia ultrapassar as expectativas nas bilheteiras e animar uma temporada de verão de Hollywood que estava em baixa... além de confirmar que o público lhe 'perdoou' a bofetada a Chris Rock nos Óscares de 2022.

O projeto para a Sony chama-se "Influx" e baseia-se num livro de 2014 de Daniel Suarez chamado "Resistor", um 'thriller' de ficção científico sobre um físico que descobre com a sua equipa um dispositivo que pode refletir a gravidade.

Segundo a história do livro, em vez da aclamação esperada, o laboratório é bloqueado por uma organização secreta cuja missão é suprimir a verdade sobre o súbito progresso tecnológico e prevenir a convulsão social que desencadearia. Quando o físico recusa integrar a organização, vê-se atirado para uma prisão de alta tecnologia que abriga outros intelectos rebeldes condenados.

Em desenvolvimento há algum tempo, os executivos da produtora Escape Artists ficaram entusiasmados com a adaptação da história ao cinema. A Sony concordou e todos viram o projeto como perfeito para uma estrela do calibre de Smith, que gostou do que leu e aceitou.

Apesar de ser o primeiro projeto assinado por Smith após a estreia de "Bad Boys: Tudo ou Nada", as fontes enfatizam que provavelmente não será a sua próxima rodagem: falta juntar as outras peças, a começar pela escolha de um realizador.