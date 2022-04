A Netflix afastou-se discretamente de um projeto que estava em preparação com Will Smith após a bofetada que o ator deu ao comediante Chris Rock nas cerimónia dos Óscares de 28 de março.

A informação foi avançada pela revista The Hollywood Reporter (THR), que acrescenta que alguns outros projetos em pré-produção provavelmente farão uma "pausa", nomeadamente "Bad Boys 4", da Sony, de que o ator teria recebido 40 páginas do argumento antes da cerimónia, e a sequela de "Bright" (2017), também da Netflix.

História de um patrão do crime organizado que perde a memória após um ataque e juntando as pistas descobre que tinha uma dupla identidade como um agente falido da CIA, "Fast and Loose" tinha perdido uma semana antes dos Óscares o cobiçado realizador David Leitch ("Atomic Blonde", "Deadpool 2", "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw" e "Bullet Train: Comboio Bala").

Segundo fontes da THR, a Netlix começou urgentemente à procura de um novo cineasta para o projeto do então favorito para ganhar o Óscar de Melhor Ator, mas após a agressão, moveu-o discretamente das prioridades para o "back burner", o equivalente ao "banho-maria", onde pode ficar anos.

Já a Apple TV+ tem um grande problema com o drama esclavagista "Emancipation", que está em fase de pós-produção e terá custado quase 140 milhões de dólares. Ainda sem data de estreia, era visto como uma grande aposta da plataforma para os Óscares de 2023, depois de ter ganho as principais estatuetas este ano com "CODA".