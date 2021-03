A Amazon Prime divulgou o trailer do filme "Without Remorse", uma ambiciosa adaptação de um dos livros de Tom Clancy que ficará disponível a 30 de abril.

Como se ouve a certa altura, Michael B. Jordan é um John Clark, um fuzileiro "mais perigoso e eficaz do que qualquer homem que tivemos no campo".

Numa aparente retaliação por ter liderado uma operação clandestina na Síria, a mulher grávida é assassinada e ele próprio é gravemente ferido por um esquadrão russo em pleno território americano. O que se segue é, inevitavelmente, a sua vingança.

Além de Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell e Guy Pearce no elenco, o filme tem um forte talento atrás das câmaras, o realizador italiano Stefano Sollima, realizador da série "Gomorra" (2014) e dos filmes "Suburra" (2015) e "Sicario: Guerra de Cartéis" (2015).

O argumento é de Taylor Sheridan, precisamente o mesmo dos dois filmes "Sicario".

"Without Remorse" foi planeado para os cinemas, mas por causa da pandemia acabou por ser vendido pelo estúdio Paramount à plataforma de streaming, responsável pelo ressurgimento do interesse pelas obras de Tom Clancy (falecido em 2013) graças ao sucesso da série "Jack Ryan" com John Krasinski.

Por agora, o filme continua a ser o primeiro de uma nova saga, com planos para daptar um outro livro, "Rainbow Six", centrado na equipa que John Clark lidera na missão para proteger o mundo das maiores ameaças terroristas.

A personagem do antigo fuzileiro que se torna agente da CIA apareceu em 17 livros. Inicialmente era um elemento secundário que ajudava o analista Jack Ryan na parte mais "física das missões", mas isso mudou precisamente com "Without Remorse", que contava a história de como foi parar à CIA.

A escolha de Michael B. Jordan, que também é um dos produtores, representa um sinal de diversidade em Hollywood: John Clark foi interpretado por Willem Dafoe na adaptação ao cinema de "Perigo Imediato" (1994), o segundo filme com Harrison Ford como Jack Ryan, bem como Liev Schreiber em "A Soma de Todos os Medos", onde Ben Affleck era Ryan.