Apesar dos apelos persistentes dos fãs, Johnny Depp não tem qualquer intenção de voltar a ser o Capitão Jack Sparrow na saga "Piratas das Caraíbas", disseram amigos próximos ao tablóide britânico Daily Mail.

Ainda "zangado" pela forma como o deixaram cair quando a ex-esposa Amber Heard o acusou de violência doméstica, estas fontes garantem o ator recusa liminarmente voltar a trabalhar com o estúdio seja no que for e independentemente da proposta financeira ou a dimensão da participação de Jack Sparrow: nem um "cameo".

Na semana passada, a especulação aumentou após Sean Bailey, o presidente de produção da Disney disse que o estúdio "não se comprometia nesta fase" com o regresso do ator: a expressão foi interpretada como "deixar a porta aberta" ao ator após o desfecho favorável em junho de 2022 o desfecho do julgamento nos EUA por difamação contra a ex-mulher.

Confirmando que estavam dois projetos em desenvolvimento, Jerry Bruckheimer, o produtor da saga, também disse em dezembro do ano passado que "adoraria" ter o ator de volta.

Presente no último Festival de Cannes em maio para acompanhar a estreia do seu novo filme, "Jeanne du Barry", em francês, fontes próximas disseram ao Daily Mail que Depp passou estes últimos meses a ponderar o que quer ou não fazer a partir de agora e aparecer num projeto para a Disney não lhe interessa.

Além disso, está zangado pela forma como o caso de violência doméstica foi encarado em Hollywood e "decidiu que a melhor coisa para ele é focar-se numa vida longe da indústria".

Outro caso é o estúdio Warner Bros.: não há planos para uma participação sua na sequela de "Beetlejuice" em Londres com Michael Keaton e Winona Ryder, apesar do realizador ser o seu grande amigo e frequente colaborador Tim Burton.

Em parte, dizem os amigos, a razão é a forma como o estúdio o cortou da saga "Monstros Fantásticos" quando ele perdeu a sua ação judicial por difamação em Londres contra o tablóide The Sun, que o descreveu um "marido violento" num artigo de agosto de 2018 sobre a sua relação com Amber Heard.

Uma fonte próximo de Depp é citada pelo Daily Mail: "Ele diz que não está interessado em dizer as palavras de outra pessoa. Ele está interessado na expressão autêntica de si mesmo, neste momento através da arte e da música. Não tem o menor interesse em Hollywood".

De parte não está fazer um projeto de paixão, como "O Fotógrafo de Minamata".

"Pode acontecer. Diria que é provável que ele passe a maior parte do tempo na França, a pintar e a fazer música. Pode aparecer um filme estranho", acrescenta a mesma fonte.