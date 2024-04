Zendaya notou que há uma tendência 'muito estranha" de lhe perguntarem sobre as cenas de beijos nas muitas das entrevistas que anda a dar para promover o seu novo filme "Challengers".

Em concreto, parece existir muito interesse em saber como é que foi beijar os seus colegas Josh O'Connor e Mike Faist no filme realizado por Luca Guadagnino, que anda à volta das rivalidades do trio de personagens dentro e fora dos campos de ténis.

Ao ver várias entrevistas como preparação precisamente para a altura de falar com o trio, o jornalista Jake Hamilton notou o mesmo.

'Sinto que, quando faz [cenas de beijos], há uma quantidade anormal de atenção dada a isso', disse à atriz, ao que esta respondeu logo 'Eu sei, é muito estranho'.

O entrevistador quis saber se as pessoas se esquecem que beijar outros atores faz parte do trabalho há 100 anos ou se 'estão a usar isso como desculpa para a fazer falar sobre beijos?'.

"Não faço ideia. Não sei se é porque querem que seja, tipo, uma coisa viral, não sei. Mas percebi isso, especificamente comigo”, respondeu Zendaya.

E acrescentou: “Sinto que, com outros atores, não... se fosse outra pessoa aqui, provavelmente você não faria essa pergunta. Mas sim, faz parte do meu trabalho e é uma parte completamente normal do trabalho, apesar do que talvez seja a perceção das outras pessoas sobre o nosso trabalho. Mas sim, é estranho".

"Obrigada por falar do assunto porque pensei a mesma coisa. Fiquei do género 'Isto é estranho! Isto é estranho!", concluiu.

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA

"Challengers" chega esta semana aos cinemas portugueses.

TRAILER LEGENDADO.