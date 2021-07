Depois de não se ter realizado no ano passado por causa da pandemia, o festival de cinema mais importante do mundo está de volta e também o desfile das estrelas na passadeira vermelha. No primeiro dia, todos querem ver o musical "Annette", o primeiro filme em inglês do francês Leos Carax com Adam Driver e Marion Cotillard.

