O mito da música que nasceu em 1935 e faleceu em 1977, com apenas 42 anos, também deixou um curioso e intenso legado cinematográfico. Com a estreia do filme sobre a sua vida de Baz Luhrmann com Austin Butler e Tom Hanks, recordamos os títulos mais populares da carreira e outros onde Elvis foi mais do que Elvis...

