Já era um dos maiores atores dos palcos, com grandes prémios no seu país e a nível internacional, quando, bem para lá dos 50 anos, decidiu apostar numa carreira a sério no cinema. Em pouco tempo conseguiu duas nomeações para os Óscares e a imortalidade junto do público graças a Gandalf e Magneto.

