Realizado por Roman Polanski, "O Hotel Palace" traz de volta o ator cujo rosto é agora um reflexo fiel do passado problemático. Para lá dele está um dos melhores intérpretes dos anos 80, que se tornou ícone sexual com "Nove Semanas e Meia" e, após uma longa travessia pelo deserto, encontrou a redenção e uma nomeação aos Óscares com "O Wrestler".