Em Portugal, ficou mais de um ano nos cinemas, conquistando turmas inteiras: a história do professor que chegava na década de 50 a um conservador colégio americano e com métodos pouco convencionais inspirava os alunos a perseguir as paixões individuais e tornar as suas vidas extraordinárias marcou uma geração que adotou o lema "carpe diem", aproveitar o dia.

