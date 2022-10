Os fãs da saga comemoram a 21 de outubro o "Dia Mundial do Regresso ao Futuro": foi para esta data em 2015 que "Doc" Brown viajou a partir de 1985 com Marty e a namorada Jennifer no final do primeiro filme (e na sequela de 1989) para estes salvarem os filhos de um destino terrível. Agora que o tempo da realidade ultrapassou o da ficção, o que é feito dos atores?

