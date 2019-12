A caminho dos Óscares 2020

"O Irlandês" colocou Martin Scorsese outra vez na rota dos prémios de cinema. Realizador há mais de 50 anos, fez filmes como "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido", "Tudo Bons Rapazes" e "The Departed". As imagens de rodagem também nos revelam a sua intensa relação de amor com a Sétima Arte.