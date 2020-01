Mas porquê esta busca pelos russos num filme que cheira a "british" pelas costuras? Porque simplesmente esta jornada hercúlea de um mero soldado que atravessa “meio mundo” para cumprir a sua missão e salvar as vidas dos seus camaradas (tarefa ingrata em certa parte) não traz ao espectador o interesse emocional para com a suposta personagem-protagonista.

Schofield, interpretado por George MacKay, é um guia dantesco, um Virgil assim por dizer, que nos encaminha aos enumerados horrores da Primeira Guerra. Da mesma maneira que Elem Klimov executou em “Vem e Vê” [ler crítica], que aproveitava a juventude inalterada de Florya para iniciar uma experiência de choque e trauma para com o espectador perante as imagens infernais com que se “deleitava”.

Mas há uma diferença: Klimov operava na psicologia do seu “boneco” para conectar empaticamente com o espectador. Sam Mendes, por outro lado, apoia-se nos visuais, na dinâmica destas imagens, na vontade de ripostar contra o conformismo do academismo e assim, de certa maneira, guiar-se por um videojogo bélico (sabendo nós que foram os videojogos a apoderar da narrativa cinematográfica e torná-la a sua assinatura).

Sim, “1917” é um objeto virtuoso, uma vaidade na execução que, por vezes, joga contra si. Há demasiado fascínio no inferno invocado do que supostamente temor, tornando a guerra a um mero “joguete”. As imagens operadas no terreno dialogam com o seu ar de espanto, mas como “Dunkirk” (2017), de Christopher Nolan (para mencionar outro recente filme bélico pretensioso nas suas qualidades de espectáculo), é ausente de coração.

"1917": nos cinemas a 23 de janeiro.

Crítica: Hugo Gomes

