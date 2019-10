Apesar dos temas familiares, o resultado fica distante do nível a que o realizador nos habituou: melodrama exuberante minado de artifícios de câmara e "slow-motions" descabidos, "A Minha Vida com John F. Donovan" é vazio, confuso, a "mostrar" o que se perdeu na sala de montagem, onde 300 páginas de argumento foram retalhadas ao ponto de omitir por inteiro uma personagem a cargo de Jessica Chastain. Enquanto isso, Kit Harington, no papel principal, é insípido e um peão empurrado pelos restantes atores, todos eles demasiado bons para este exercício de indulgência altiva.

Esta condescendência tem também representação estilística na forma como Dolan escolhe as músicas: “Stand by Me” para um reencontro chuvoso entre mãe e filho, o uso de "Rolling in the Deep", de Adele, ou “Bittersweet Symphony”, dos The Verve, são truques simplistas que nos fazem crer que o cineasta não acredita na nossa capacidade de perceção emocional.

É frustrante a abordagem do canadiano para explorar temas como a dificuldade de se ser gay em Hollywood ou a procura do verdadeiro eu, quando os tabloides indicam o que cada celebridade é ou devia ser. Mas o argumento também funciona assim, como uma afirmação ríspida, em que as personagens são dotadas de arrogância e prepotência, esfregando-nos na cara o que pensar e acusando-nos do que não conseguimos enxergar.

No final de "A Minha Vida com John F. Donovan", uma questão é colocada: “O que devemos saber de um artista e o que é que ele deve revelar?”. Dolan responde às suas próprias perguntas da forma como imaginava e, esquecendo-se de nós, não fez mais do que materializar o seu delírio de infância.

"A Minha Vida com John F. Donovan": nos cinemas a 1 de novembro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: