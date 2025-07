O festival Citemor, na sua 47.ª edição, começa na sexta-feira, termina em 9 de agosto e divide-se entre Coimbra e Montemor-o-Velho, num programa centrado nas práticas artísticas contemporâneas no qual estará presente Sónia Baptista e Paz Rojo.

O programa do festival começa com a apresentação, na sexta-feira, de “Dykes on Ice”, no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, um espetáculo da coreógrafa e bailarina Sónia Baptista que reflete as “agressões e micro-agressões a que as pessoas são sujeitas”, no âmbito de uma trilogia dedicada às questões da sexualidade, envelhecimento e género, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No dia seguinte, no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), será a vez da coreógrafa espanhola Paz Rojo apresentar a sua última criação, “Hipersueño”, uma performance que “aborda a relação entre a dança e o desconhecido”.

Tal como costuma ser marca deste festival, o Citemor volta a apostar em apresentações após períodos de residência de criação ao longo do ano, sendo sete as propostas artísticas apresentadas nesse âmbito, com quatro obras que estarão em estreia ou antestreia.

Exemplo disso mesmo será “Mundagawa”, da Orquestina de Pigmeos, em Montemor-o-Velho, e “Quase nada é um plano”, de Márcia Lança, no TCSB.

Em 8 de agosto, no Teatro Esther de Carvalho, em Montemor-o-Velho, será também a estreia de “Exercício de Montagem”, do Teatro do Vestido, onde Joana Craveiro olha para as imagens filmadas em duas viagens à Palestina e para as vozes “escutadas num país sob ocupação”.

Em Montemor-o-Velho, serão apresentadas obras de Bruno Humberto e Óscar Bueno em “relação intensa com o território”, afirmou a organização, num programa que mantém uma atenção especial à criação artística espanhola.

“O Citemor reafirma o seu traço distintivo de trazer para o programa propostas contemporâneas, nos temas e nas abordagens artísticas, interpelando também o território onde se inscreve, dando conta do compromisso com a heterogeneidade das representações, com a biodiversidade e com as problemáticas da nossa contemporaneidade”, salientou a organização.

O Citemor termina com um concerto em 9 de agosto, também no Teatro Esther de Carvalho, que junta os músicos Bruno Pernadas, Frederica Campos, Carlos Barreto e Gileno Santana.

Em Montemor-o-Velho, serão exibidas obras de vídeo arte em espaço público, num festival que conta também com uma remontagem de “Entre outras coisas, a pereira e o real”, de Sílvia Real e Miguel Pereira.