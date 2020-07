Neste percurso de memória que ocorre durante um ano, o realizador opta por não dramatizar as antigas conquistas do famoso gangster. Eventos mais cinematográficos da sua saga - o Massacre de São Valentim ou a sua prisão luxuosa em Alcatraz - não têm lugar aqui, dando antes espaço à ruína da memória e do mito.

E que ruína. O actor Tom Hardy encarna Capone como uma caricatura grotesca de um vilão de "Dick Tracy", encapsulada num rosto de olhos sangrentos e pele lívida, cheio de próteses difíceis de assimilar.

Por outro lado, as suas linhas de diálogo são grunhidos ininteligíveis, que funcionam com a sua própria lógica interna, e os seus gestos um espectáculo de grandiosidade tosca.

Há algo selvagem e bizarro na forma magnética como este filme nos cativa a atenção, mesmo quando assumimos as deficiências de maquilhagem e a "tour de force" mais cómica do que eficiente do ator principal. Como num gabinete de curiosidades onde vagueamos sempre em busca de algo ainda mais excêntrico do que a peça anterior.

Que Trank e Hardy eventualmente nos dão, através do corpo frágil e inchado de Capone, onde o rosnar e os olhares trazem flatulência e escatologia numa tentativa de subtexto demasiada gratuita para ser eficaz.

O realizador procura ainda compor um registo surreal e uma viagem ao desvanecer da mente, enquanto navega nas margens delirantes de David Lynch (o actor Kyle MacLachlan e o director de fotografia Peter Demmings são habituais colaboradores do cineasta de "Mulholland Drive"), ou de Martin Scorsese e o seu "Shutter Island", procurando justificação para o descontrolo.

Embora o propósito seja evidente, o descompasso nos maneirismos que Hardy apresenta, de tom exagerado e imprevisível, acaba por nos alienar do trabalho de Trank, fazendo-nos sentir vergonha alheia da miséria existencial e corpórea de "Capone" e das escolhas artísticas do actor inglês.