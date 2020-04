A HISTÓRIA: Maria, uma militar destemida, e TS – 347, um homem com força sobrenatural, estão a ser perseguidos por um grupo de militares responsáveis por experiências científicas que resultaram em um apocalipse zombie. No caminho, vão encontrar Pedro, um homem com poucas ambições e uma grande ressaca. Juntos, os três tentam sobreviver e procuram um lugar seguro, longe dos militares que os perseguem e de uma ameaça em forma de bomba nuclear.

"Mutant Blast" está disponível em video-on-demand.

Crítica: Daniel Antero

Quem seguiu "Troma Rija" na Sic Radical cresceu a assistir a criaturas mutantes, jorros de sangue, desmembramentos, humor alucinado e uma paixão incrível pelos efeitos práticos, maquilhagem "over-the-top", argumentos tontos e produção "low-budget".

Eram filmes da Troma Entertainment, gerida pelos irreverentes Lloyd Kaufman e Michael Herz, messias das películas série B a Z, que para além de terem criado algumas das personagens mais radioativas e nojentas que há memória, alavancou carreiras de figuras como James Gunn (realizador de "Guardiões da Galáxia") ou Trey Parker e Matt Stone (criadores de "South Park").

Agora, depois de "Papa Wrestling" e "Banana Motherfucker", curtas gloriosamente sangrentas, que já figuram como obras de culto no nicho do gore, chegou a vez do português Fernando Alle contar com o apoio dos criadores da Tromaville: o realizador agarrou-se com unhas e dentes e do coração fez tripas para criar a sua primeira longa-metragem, "Mutant Blast".