Com o nascimento de Willow, Monte também renasce. O seu amor leva-o a proteger a filha da crueldade humana e a uma vivência única entre um Adão e Eva espacial. Enquanto se dirigem para a morte.

Em "High Life", com virtude para explorar o vácuo, a realizadora Claire Denis cria uma odisseia de erotismo e existencialismo, de iguais proporções a fluídos corporais e desorientação temporal.

Intoxicados, procuramos colocar imagens que flutuam, algures na ordem da narrativa. Os primeiros passos da bebé Willow, a intensidade sexual da Dra. Dibs, as partilhas telúricas entre Monte e outro enclausurado Tcherny, a morte eminente e o poder da nave sobre a sua tripulação, são momentos que procuramos situar num puzzle poético e distorcido.

Descobrindo o espaço, viajamos lado a lado com os prisioneiros, ao som da banda sonora de Stuart A. Staples dos Tindersticks. Repleto de subtilezas, drones de baixas frequências e gritos orgásmicos, envolve-nos numa hipnose claustrofóbica, enquanto caminhamos pelos corredores da nave iluminada a vermelho, verde e negro. A cada divisão, quarto, laboratório ou jardim, vamos descobrindo as razões do que antecipamos e questionando as respostas que já nos foram dadas.

"High Life" é desejo e solidão. E a elipse temporal fechar-se-á com pai e filha perdidos no espaço, últimos sobreviventes de uma expedição que tinha como fim a reprodução...

"High Life": nos cinemas a 13 de junho.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: