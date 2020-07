Christopher Nolan é o manipulador das nossas expectativas, abrindo "Interstellar" como um manual de normas, dando voz à teoria científica.

Com o apoio da consultoria do físico Kip Thorne, os princípios são expostos em diálogos para abrirem caminho à partida. São forçados e gratuitos, esquematizados para dar a conhecer as probabilidades de sucesso da missão e o risco das apostas de cada personagem.

Mas nada nos prepara para como e quando vamos regressar, onde entregues à força de um brucado negro, vamos colocar em jogo todas as nossas convenções dimensionais e o sentido do tempo entre aqueles que partiram e os que ficaram em terra.

Agora que "Interstellar" volta às nossas salas em 2020, seis anos após a estreia, temos o convite para nos entregarmos à ingenuidade e admiração.

Em pleno IMAX, absorvidos pela banda sonora cerimonial de Hans Zimmer, que evoca o minimalismo de Philip Glass, somos presenteados com imagens extraordinárias que cristalizam o tempo e nos reduzem à nossa escala.

É um espetáculo de sensações que Nolan nos proporciona, ao deslumbrar-nos com as nuvens glaciares, as ondas gigantes, os anéis de Saturno, a textura da vastidão galáctica. E que se acentua pungentemente quando recolhe à intimidade, dando-nos a ver a crise emocional do nosso herói Cooper (McConaughey num intenso momento de interpretação, um ano após ganhar o Óscar com "O Clube de Dallas") projectando-nos o destino e a sobrevivência de um sonho, de um homem e da humanidade.

Discorrendo a tradição do género de ficção científica, "Interstellar" traz consigo a poeira estelar de todos os filmes que nos levaram a presenciar a densidade complexa do universo.

Através de efeitos práticos ou computorizados, ilusões ou declamações literárias que inflamaram a nossa imaginação, foram filmes que materializaram galáxias, supernovas, planetas, mas sem nunca esquecer o poder assustador do vácuo desconhecido, onde nova vida ou a morte podiam ser encontradas.

Nesses momentos, feitos de ação padrão nestas narrativas, a iminência da flutuação corpórea, do abandono dos nossos, da luta com o tempo que se expande para lá do nosso entendimento, a fé e o espanto movem-se com novo impulso, colocando o amor ao nível de outras dimensões, forte o suficiente para fazer com que consigamos regressar.

Como Cooper, sabemos que, ao querermos partir, estamos a regressar...