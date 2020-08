A HISTÓRIA: Suspeitando da infidelidade do marido, Giulietta (Giulietta Masina) entra numa jornada surreal de autodescoberta, repleta de sonhos selvagens e fantasias encantatórias que envolvem Suzy, a sua vizinha sexualmente emancipada, e seu estilo de vida glamouroso dos anos 1960.

"Julieta dos Espíritos". Reposição nos cinemas a 27 de agosto.

Crítica: Hugo Gomes

No episódio de “Cinema Sem Tempo” (“Cinema senza Tempo”) dedicado a Giulietta Masina, o entrevistador perguntava a certa altura com qual das personagens de Fellini a atriz (e esposa do "mestre") mais se identificava: Gelsomina (de “A Estrada” [ver crítica]) ou Giulietta, deste “Julieta dos Espíritos”?

A resposta da “menina dos olhos mais sentimentais do Cinema” foi apaziguadora: “um pouco das duas, e até mesmo Cabíria" [referindo-se ao seu outro papel célebre no universo de Fellini, em “As Noites de Cabíria”] .

Durante muito tempo e talvez até hoje, “A Julieta dos Espíritos” foi como a resposta feminina a anterior “Fellini 8 1/2” [ver crítica]. Este primeiro filme a cores do grande “mentiroso” do cinema (carinhosa alcunha atribuída a Fellini) permanece um objeto fascinante que recolhe as memórias do amor da sua vida, intermetendo-as numa ficção onírica e delirante, algures entre um surrealismo fervilhante ou um carnavalesco desfile.