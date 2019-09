"Le Chant du Loup - Ameaça em Alto Mar" começa algures na costa da Síria, onde um submarino francês se prepara para resgatar uma equipa de forças especiais.

Chanteraide (François Civil) é o nosso protagonista, um analista acústico de guerra que, no centro da pressão claustrofóbica, tem de identificar a origem de um sonar desconhecido e dar o aval à operação. Com uma fragata iraniana no encalce do Le Titane, todos dependem deste prodígio com alcunha de Orelha de Ouro, mas os seus dotes vacilam e o submarino é detetado, obrigando-o a emergir e a enfrentar um helicóptero.

São vinte e três minutos que põe o realizador Antonin Baudry no mapa, onde iremos admirar este manual de suspense e de tensão cronometrada que muito deve aos filmes dos anos 90 e ao escritor Tom Clancy.