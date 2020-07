Adaptando "Martin Eden", do escritor norte-americano Jack London, o realizador Pietro Marcello desloca geograficamente a narrativa do livro de Oakland para Nápoles e a sua época para uma amálgama de referências do século XX: a moda transmuta-se entre os anos 30 e os anos 70, a tecnologia é dos anos 50 e a política tem ecos de várias fardas, bandeiras e guerras. É uma rapsódia de momentos, uma poesia palpável de citações, declamações e discursos inflamados, embrulhados na crueza da película 16mm.

Com estéticas da "Nouvelle Vague", dos filmes italianos do final dos anos 60 e do cinema norte-americano independente dos anos 70, livre e realista, Marcello dá ainda corpo ao pensamento sócio político e filosófico de Martin Eden recorrendo a excertos documentais, que servem como ponto de vista subjectivo e introduzem um carácter etéreo ao filme e ao contexto da sua escrita, da qual temos pouco acesso.

O que sabemos é que, através de um tumulto interno, Eden sai de um casebre para um palacete, onde se isolará de alma esgotada, perdido nos seus delírios.

Este salto para a alta sociedade cria-nos distanciamento para com o terceiro acto de "Martin Eden", filme e da personagem, de quem acompanhámos a vida errática entre trabalhos brutos, artigos negados pelas revistas, o amor assolapado por Elena. Agora vemo-lo inebriado dele próprio, vivendo do tremendo sucesso, onde a ira e o proletariado ficaram pelo caminho e o desalento e a falta de desejo tomam conta do seu ego. Como ele próprio, temos dificuldade em reconhecê-lo.

O que nos une em constância a “Martin Eden” é Luca Marinelli, actor italiano, pronto para seguir rumos "hollywoodescos" que tem uma interpretação tremenda. A força dos seus olhos azuis, a ingenuidade e a sinceridade valeram-lhe o prémio Coppa Volpi, no Festival de Veneza de 2019, sobrepondo-se a Joaquin Phoenix e ao seu Joker.

Com o seu carisma e a mestria de Pietro Marcello, este retrato envolvente, intelectual e poético, de estética expansiva, é um dos grandes filmes de um ano que, felizmente, não nos rouba a oportunidade de vê-lo onde merece: numa sala de cinema.