A HISTÓRIA: Preso pelo homicídio da filha de um comandante, um pai com deficiência intelectual tem de provar a sua inocência e regressar para junto da sua filha.

"Milagre na Cela 7" está disponível na Netflix.

Crítica: Hugo Gomes

Após várias versões, “Milagre na Cela 7” encontrou, por fim, a sua viralidade e sobretudo, uma adesão positiva vinda de uma sensibilidade acentuada e machucada por parte do espectador nestes tempos de confinamento.

Talvez seja esta “nova normalidade” imposta que nos faça chorar por uma história (mais do que) improvável de um recluso sentenciado à morte que deseja reencontrar-se com a sua filha, tendo como manipulativo dispositivo o facto desse pai ser… como diríamos… “especial”.

O original, uma obra sul-coreana de 2013, foi um dos grandes êxitos no seu país, tornando a história apelativa num Oriente faminto em rivalizar com as fórmulas "hollywoodescas" dos dramalhões de fazer “chorar as pedras da calçada”, vulgarmente conhecidos por “tearjerkers”.

Seguiram-se as variações indiana e filipina até chegarmos à turca com o cunho da Netflix, que apesar de tentar entrar por contextos politizados quanto à dominação militarista do regime, aplica os truques do costume ao quadrado para nos (obrigar a) emocionar.