Em data de efeméride redonda (50 anos dos assassinatos Manson), estreiam quatro filmes com narrativas centrais ou tangenciais aos eventos de 1969: "O Espectro de Sharon Tate", "Era Uma Vez... em Hollywood", "The Manson Family Massacre" e agora "O Culto de Manson" ("Charlie Says" no original) exploram o assombramento da figura magnética de Charles Manson e o controlo sobre os seus seguidores.

Mas neste novo filme de Marry Harron, realizadora de "American Psycho", o foco não está no monstro que terminou abruptamente a era do “peace and love”, mas nas “Manson Girls”, as raparigas influenciadas pela sua palavra, pelos seus ideais, dispostas a seguir o que "Charlie Says".

Leslie Van Houten (Hannah Murray, a Gilly de "A Guerra dos Tronos"), Patricia Krenwinkel (Sosie Bacon) e Susan Atkins (Marianne Rendon) encontram-se detidas (estranhamente, de acordo com o filme, em celas adjacentes) a cumprir uma pena de prisão perpétua. Procurando reestruturar as suas crenças, é-lhes atribuída a possibilidade de estudarem vários temas sobre a alçada de Karlene Faith (Merritt Weaver) e assim talvez quebrar o feitiço imposto no famoso rancho.