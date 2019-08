Já Zack Gottsagen é Zak, um jovem de vinte e poucos anos com Síndrome de Down. Vive num lar de idosos, desejoso por fugir. Passa os dias a ver uma cassete velha de Salt Walter Redneck (Thomas Haden Church) e sonha fazer parte da sua escola de wrestling.

Quando os dois se cruzam, uma amizade única floresce. Tyler descobre um novo irmão e Zak perde os receios, vivendo experiências nunca antes possíveis sobre a alçada da super-protectora do lar, Eleanore (Dakota Johnson), ela que acaba por se unir a eles na expedição. Zak aprende a nadar, disparar, lutar, é baptizado, apanha peixe com as mãos, embebeda-se. Vai crescendo e despontando até ao final algo abrupto, onde Zak ergue as suas asas e dá alento à humanidade.

A banda sonora de Zach Dawes, Jonathan Sadoff, The Staples Singers e ainda dos membros dos excelentes The Punch Brothers, pautam a essência "americana", filmada pelo olhar de Nigel Buck, director de fotografia da série "True Detective". Insetos povoam os pântanos, os troncos arrastam-se nas águas, o horizonte é longínquo e o sol bate nos rostos sofridos de Gottsagen, LaBeouf e Johnson, enquanto procuram sentido de família e conexão na vastidão do rio ou dos milheirais.

Estes tons de fábula encantam as peripécias de Gottsagen e LaBeouf, que com uma química inesquecível, se misturam nas suas próprias personagens, fugindo do mundo real, ajudando a sarar os seus traumas e a revelar os seus heróis interiores. No caso de Zak: o wrestler Peanut Butter Falcon.

"O Falcão Manteiga de Amendoim": nos cinemas a 29 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

