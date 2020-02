A HISTÓRIA: Um adolescente que decide fugir para Tóquio, onde faz amizade com uma rapariga que parece ser capaz de manipular o tempo. Juntos vão viver uma aventura inesperada, enfrentando as alterações climáticas com os poderes da “filha do tempo”.

Cativante e ousado, "O Tempo Contigo" é um animé sobre amor em tempos de catástrofe. Rodeado de contornos mágicos, a nova obsessão de Makoto Shinkai é também uma fantasia sobrenatural que eleva a humanidade ao divino, dando-lhe controlo para parar a crise climática que abala a cidade de Tóquio.

É nas mãos místicas de Hina (Nana Mori) que se encontra esse poder. Ela consegue invocar raios de sol com oração, abrindo o céu por alguns momentos. A seu lado, Hodaka (Kotaro Daigo), um adolescente que foge para Tóquio em busca de uma maneira de viver, apoia-a no seu negócio barato. Vendem guarida e benção, parando a chuva por momentos, partilhando a luz preciosa do sol aos habitantes. Lado a lado vão descobrindo o amor e como se comportar na vida adulta.

Romântico e fantasioso, este novo filme do realizador que nos apresentou o aclamado “Your Name” (inédito em Portugal) tem uma riqueza visual de tal ordem que parece querer rivalizar com o Studio Ghibli.

Cenários de filigrana, quase fotorrealistas, são resultado do olhar obsessivo e extravagante de Shinkai, que consegue compor a cidade de Tóquio com arte e fascínio, sem esquecer detalhes de um podre submundo. A informação visual chega-nos a um ritmo torrencial, com certo ânimo ingénuo, como que querendo sair forçosamente da etiqueta do urbano depressivo.