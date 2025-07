António Zambujo, Marisa Liz, Bispo e Emanuel vão estar na Feira do Pinhal, em Oleiros, distrito de Castelo Branco, que começa na quinta-feira e termina no domingo, 3 de agosto.

A Feira do Pinhal conta nesta edição, com cerca de 125 participantes, dos quais 16 vão marcar presença no certame pela primeira vez.

O artesanato continua a ser uma das âncoras do evento, com o município de Oleiros a apresentar 65 expositores dedicados a esta área, dos quais 10 são novos artesãos.

Para além do artesanato, a Feira do Pinhal conta com a participação de diversos agentes económicos do concelho, reforçando o seu papel enquanto dinamizadora da economia local.

Numa nota enviada à agência Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Paulo Urbano explica que, nesta edição, o certame apresenta-se com uma nova identidade visual no setor do turismo.

“O turismo tem hoje um peso fundamental no nosso território, e por isso justificava-se esta distinção”, sublinhou.

A feira conta ainda com uma zona de restauração com cobertura permanente em madeira e que ficará no recinto para dar resposta a outros eventos futuros.

Conta com três restaurantes, cinco tasquinhas e vários produtores do setor agroalimentar, com destaque para o tradicional cabrito estonado, cuja presença está assegurada.

A feira vai ter dois palcos dedicados a espetáculos.

O Palco Raízes continua a ser um ponto central da feira e este ano vai receber atuações do Grupo de Cavaquinhos do Estreito, Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros, espetáculo Acordeando, Tuna da Academia Sénior de Oleiros, Grupo de Danças e Cantares Etnográficos do Gaio e Banda da Sociedade Filarmónica Oleirense.

Já no Palco Principal Emanuel (quinta-feira), Bispo (sexta-feira), António Zambujo (sábado) e Marisa Liz (domingo). Os espetáculos estão agendados para iniciar às 00h00.

A 23.ª edição da Feira do Pinhal tem como tema central a valorização dos ativos turísticos de Oleiros, sendo o stand institucional composto pela promoção dos valores materiais e imateriais das 10 freguesias do concelho.