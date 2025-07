Num momento decisivo da sua carreira, Flaviana Borges lança “Fica à Vontade”, o seu mais recente single que antecipa o segundo álbum. A canção estará em destaque durante o mês de agosto no MTV PUSH, a rubrica da MTV Portugal dedicada a promover os talentos mais promissores da música portuguesa.

"Produzido com a sensibilidade certa para criar uma atmosfera intimista, 'Fica à Vontade' destaca-se pela sua sonoridade envolvente e pela forma como aborda o amor vivido com liberdade, leveza e autenticidade. A canção retrata a realidade de uma geração frequentemente pressionada a seguir padrões rígidos e caminhos pré-definidos, celebrando, em contrapartida, relações onde há espaço para respirar, ser e crescer", destaca a MTV em comunicado.

Flaviana Borges começou por dar nas vistas nas redes sociais, onde partilhava vídeos a interpretar temas de artistas que admira, como Jessie J e James Arthur. Foi aí que revelou, desde cedo, o seu talento vocal e presença artística, conquistando um público cada vez mais atento à sua evolução. O reconhecimento levou-a a participar em vários concursos televisivos, como "Ídolos", "Fator X" e "The Voice". Em 2021, destacou-se como finalista do programa "All Together Now", da TVI.

Em 2022, a artista lançou o seu primeiro single original, “Primeira Vez”, seguido por “Conversa” em 2023, e, já em 2024, o tema “Romeu”. Nesse mesmo ano, editou o seu primeiro EP, "Cristal", com o selo da Universal Music Portugal.

Ainda em 2023, teve a oportunidade de subir aos palcos com o artista Fernando Daniel em vários concertos da digressão "V.H.S.".

"A sua presença no MTV PUSH Portugal reforça o seu estatuto como uma das artistas emergentes mais relevantes do panorama nacional em 2025. 'Fica à Vontade', que estará em destaque ao longo do mês de agosto, já se encontra disponível em todas as plataformas digitais", destaca o comunicado.

O MTV PUSH tem sido, ao longo da última década, o palco principal de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.