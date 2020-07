A HISTÓRIA: Num espaço rural, um velho homem recebe a notícia de que a sua falecida mulher foi vista a fazer compras na feira. Revoltado,pretende esconder-se de todos, despeitado e triste, mas os seus amigos insistem para que não dê ouvidos ao povo e aproveite tal facto para se fortalecer e, quem sabe, casar-se de novo.

"Surdina": nos cinemas a 9 de julho.

Crítica: Hugo Gomes

É de forma surdina que o realizador Rodrigo Areias, mas também o fundador da produtora Bando à Parte, determina como aberto, na sua totalidade, a temporada cinematográfica em Portugal. E involuntariamente, lhe dá um novo sopro de vida após quase três meses de salas fechadas.

A história de um ancião vimaranense que resiste à sua própria libertação, enquanto que um luto incentivado lhe toma conta do seu quotidiano, transforma-se a passos largos num conto sobre o desconfinamento. Claro que não foi essa a intenção do realizador, nem sequer do argumentista (o escritor Valter Hugo Mãe), mas nada se pôde fazer perante a emergência e a constante mudança do nosso Mundo.

É esse mundo que tão bem cabe em São Cristóvão de Selho, pequena localidade na freguesia de Guimarães, povoada por todo o tipo de “portugalidades”, algumas delas já esquecidas com a centralização e o enfoque das metrópoles.