A HISTÓRIA: Armado apenas com uma palavra –Tenet – e lutando pela sobrevivência do planeta, o Protagonista viaja pelo mundo penumbroso da espionagem internacional numa missão que irá desvendar algo além do tempo real. Não se trata de uma viagem no tempo. Mas sim, uma inversão.

"Tenet": nos cinemas a 26 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

Para arrancar: "Tenet" não é o filme salvador da indústria do cinema ou a obra revolucionária que muitos vaticinaram, apesar do "hype" dos fãs do realizador Christopher Nolan, muito aliciados pelo secretismo enigmático que normalmente envolve os seus projetos.

A seguir: mas é um ótimo ponto de partida. Feito à escala IMAX, é um monumental ataque aos nossos sentidos. A propulsão ao longo do filme é evidente, marcando-nos a nível fisiológico, quer seja pela trepidação da sala, resultado da distorção da banda sonora de Ludwig Göransson, ou pelo encadeamento, da luz fria e deslumbrante da fotografia de Hoyte van Hoytema.

Extravagante, Nolan joga todos os seus truques sensoriais, marcas registadas e refinadas nos seus últimos filmes, através de cenas com recurso a efeitos práticos. Podem surpreender pela simplicidade narrativa, mas o conceito visual escondido na palavra TENET, um palíndromo, é o fator diferenciador.