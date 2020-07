A HISTÓRIA: Zé Pedro, o lendário guitarrista dos Xutos & Pontapés, é a maior figura do rock ‘n’ roll português, tendo sido o seu grande impulsionador, não só enquanto guitarrista fundador da maior banda nacional de sempre, mas também através na divulgação do género como crítico de música, radialista e dono do Johnny Guitar, mítico clube lisboeta e sala de concertos, onde tantas e tantas bandas deram os primeiros passos.

"Zé Pedro Rock’n’Roll": nos cinemas a 30 de julho.

Crítica: Hugo Gomes

O produtor e realizador Diogo Varela Silva declarou que “Zé Pedro Rock’n’Roll” não é mais do que um tributo a um amigo de longa data.

Nesse sentido não há muito a dizer. O documentário fala por si, assumindo esse papel de homenagem audiovisual, persistindo num foro emocionalmente intimista que aborda o carismático Zé Pedro, da sua infância de terra-a-terra até à sua paixão pela música que lhe garantiu uma nova trajetória. De escrever críticas musicais aos 16 anos a guardar todos e mais alguns bilhetes de concertos ou festivais, à criação de uma banda, Beijinhos & Parabéns, renomeada automaticamente para Xutos & Pontapés, dando o primeiro concerto na Sociedade Filarmónica Alunos Apolo, em 1979.

Para além do sucesso sabido da banda, a partir daí foi a história do rock português a entrelaçar-se com a sua figura, da gestão do bar Johnny Guitar até à sua rubrica radialista de que este filme se apropria do nome.