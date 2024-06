A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que celebrou os 20 anos do festival em Portugal, decorreu nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, e recebeu 300 mil visitantes nacionais e internacionais vindos de 106 países.

Com três dos quatro dias esgotados, o festival reuniu 80 mil pessoas no primeiro dia, 80 mil no segundo dia, 60 mil no terceiro dia e 80 mil no quarto e último dia de evento.

A grande maioria dos visitantes saíram satisfeitos com a experiência do festival, de acordo com o estudo encomendado pela organização à Multidados sobre a avaliação do evento. Segundo os resultados, é apontada uma percentagem de cerca de 70% de opiniões positivas sobre a mudança do Rock in Rio Lisboa para o Parque Tejo, num universo de 1200 participantes, com uma margem de erro de 3,99% e grau de confiança de 95%.

Já segundo um estudo da Marktest, o público deu uma nota de 8/10 a esta edição do festival e, quando questionado sobre a intenção de voltar em 2026, 72% dos inquiridos afirmou que pretende voltar - comparativamente à edição de 2022, apenas 59% mostrou a mesma intenção.

créditos: Rita Sousa Vieira

No estudo da Onstrategy, o Emocional Score do evento superou a edição de 2022, passando de 80,6 para 82,3, e o Location Preference Score, referente à nova localização, também subiu, de 74,0 para 78,1.

"Para além do público que inaugurou a nova Cidade do Rock, muitas equipas trabalharam para que tudo corresse da melhor maneira na edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa: mais de 350 empresas e 14.500 credenciados contribuíram para esta edição histórica, que com 5 palcos proporcionou 48 horas de música e entretenimento par todos os gostos e idades", frisa a organização em comunicado.

Em termos de audiências, foram impactadas pelo festival mais de 10 milhões de pessoas nos dois fins de semana via TV, e mais de oito milhões de pessoas via rádio. "A cobertura digital do Rock in Rio Lisboa foi igualmente impactante, com mais de 900 conteúdos publicados, que geraram 26 milhões de impressões, 48 mil menções e 46 mil novos seguidores nas redes sociais do festival", destaca o Rock in Rio.

Com a operação de Mobilidade, foi assegurada uma redução de 30% da pegada carbónica associada à deslocação do público para um evento desta dimensão. A operação de shuttles especiais da Carris assegurou o transporte de ida e volta de 30 mil pessoas por dia entre a Gare do Oriente e a Estação da Cidade do Rock.

112 mil litros de cerveja e 18 mil pizzas

Além dos concertos, as atrações da Cidade do Rock também conquistaram o público: o slide recebeu 2817 visitantes, que percorreram um voo de 157 metros sob a clareira do Palco Mundo. Já na experiência da Roda Gigante participaram 29 960 pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

créditos: Marcelle Tauchen

No que toca à restauração, foram vendidos durante o festival 112 mil litros de cerveja Super Bock, 29 mil litros de Somersby, 18 mil pizzas e 20 mil hambúrgueres. Com um foco na sustentabilidade, os mais de 100 bebedouros espalhados pelo recinto evitaram o consumo de 78 mil garrafas de água, sendo que as garrafas que foram vendidas já eram de plástico 100% reciclado.

"Na edição dos 20 anos do festival foram produzidos 500 mil copos reutilizáveis, com os quais se evitou a produção de 10 toneladas de resíduos. E a utilização de geradores mais eficientes, permitiu uma redução de 80% de emissões no consumo de gasóleo e uma redução de 15% de gasóleo nos geradores, mesmo com 30.000m2 a mais na Cidade do Rock, em relação à Bela Vista", destaca a organização.

O Rock in Rio Lisboa 2024 recebeu artistas Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, Scorpions, Evanescence, Ed Sheeran, Calum Scott, Ivete Sangalo, Jonas Brothers, Doja Cat, Ne-Yo, entre muitos outros.

Nas redes sociais, músicos e bandas celebraram a passagem por Portugal. “Foi simplesmente incrível celebrar o 20º aniversário do icónico Rock in Rio", frisaram os Scorpions.

"É difícil explicar o sentimento de atuar para 80.000 pessoas. É de ficar sem fôlego", confessaram os Evanescence. "Castelos, futebol e um concerto dos diabos. Muito amor, Lisboa", escreveu Ed Sheeran.

créditos: Rita Sousa Vieira

“Não há palavras para descrever a sorte que sentimos em ter 80.000 pessoas a cantar para nós", celebraram os Jonas Brothers.

"A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi verdadeiramente especial! O novo recinto no Parque Tejo Lisboa permitiu-nos oferecer uma experiência ainda mais incrível a todos os nossos visitantes, e ganhou tamanha dimensão e repercussão internacional que fizeram do festival um dos melhores eventos da Europa. Ver a Cidade do Rock cheia de alegria e energia durante quatro dias foi mesmo muito emocionante. Agradecemos a todos os que participaram e contribuíram para o sucesso deste evento histórico! Já estamos a planear a próxima edição, com a promessa de continuar a surpreender e encantar o público", afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.