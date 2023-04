A banda australiana 5 Seconds of Summer anunciou esta quinta-feira, dia 6 de abril, as datas da digressão mundial e o lançamento de novo álbum ao vivo ("The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall").

O jovem quarteto regressa a Portugal no final do verão, para atuar no dia 23 de setembro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda na próxima sexta-feira, 14 de abril, às 10h00.

Os preços dos bilhetes gerais variam entre os 29 e os 42 euros. Já os pacotes VIP custam entre 125 e 167 euros.

Todos os subscritores da Newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 13 de abril, às 10h. "Quem estiver inscrito, receberá um email no dia 12 de abril com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda", adianta a promotora.

O quarteto formado por Luke Hemmings (voz/guitarra), Michael Clifford (voz/guitarra), Calum Hood (voz/baixo), e Ashton Irwin (voz/bateria) vão editar o seu álbum ao vivo "The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall" em formato digital a 14 de abril, estando disponível nas lojas no dia 14 de julho.

"'The Feeling of Falling Upwards' é simplesmente a descrição do sentimento que vivemos juntos, o sentimento de dar um salto de fé em algo tão inconstante como a música”, frisou o vocalista e baterista Ashton Irwin no palco do Royal Albert Hall, "E [o sentimento de] partilhar esta experiência em conjunto ano após ano, estação após estação, de nossas vidas", acrescentou.

INFORMAÇÃO SOBRE OS BILHETES

Sagres Campo Pequeno | 23 de Setembro

Plateia em pé - 39€

Bancada A - 42€

Bancada B - 40€

Bancada C - 39€

Camarote 1ª - 39€

Galeria 1ª - 39€

Galeria 2ª - 29€

Camarote 2ª - 39€

Camarote 2ª - 29€ (visibilidade reduzida)

Mobilidade condicionada - 29€

PACOTES VIP

Soundcheck Experience Plateia em Pé - 164€

Soundcheck Experience Bancada - 167€

Upgrade Soundcheck Experience - 125€ (Este pack é apenas um upgrade. É necessário possuir um bilhete de espetáculo para aceder ao sound-check)

Mais informações sobre os pacotes VIP em everythingisnew.pt - Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.

Locais de venda oficiais: Sagres Campo Pequeno, FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP e em everythingisnew.pt