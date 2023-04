LISBOA

24 de abril: Paulo de Carvalho e convidados

22h00, Praça da Liberdade, em Almada

24 de abril: Abril em Flor com Vitorino, Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e as Cantadeiras e Cantadores do Redond0

22h00, Terreiro do Paço (Lisboa)



25 de abril: Lenine (festival 2504)

17h00, Palácio Baldaya (Lisboa)

25 de abril: Ana Moura

17h45, Palácio de São Bento (Lisboa)

25 de abril: "25 de Abril Sempre" com Aurea

18h00, em Campolide (Lisboa)

25 de abril: JP Simoões

18h00, Largo do Carmo (Lisboa)

25 de abril: B Fachada: Zeca, Zeca e mais Zeca!

22h00, Galeria Zé dos Bois (Lisboa)

PORTO

24 de abril: Luta Livre

22h00, Avenida dos Aliados (Porto)

24 de abril: Concerto Vozes de Abril

21h00, Auditório Municipal de Resende

25 de abril: concerto Banda de Música de Vila Boa de Quires

11h30, Marco de Canaveses

25 de abril: Brigada Victor Jara

16h45, Avenida dos Aliados (Porto)

25 de abril: Lily Dardenne e Carlos Sampaio

21h00, Igreja Antiga de Arcozelo (Vila Nova de Gaia)

BRAGA

24 de abril: Concerto Sons da Liberdade

21h30, CCVF - Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)

25 de abril: UHF

22h00, Avenida da Liberdade, em Barcelos

VIANA DO CASTELO

24 de abril: António Chainho

22h00, Casa das Artes de Arcos de Valdevez

24 de abril: Canções do Pós-Guerra de Samuel Úria

21h30, Centro Cultural de Paredes de Coura

CASTELO BRANCO

Dia 25 de abril: Pedro Jóia e José Salgueiro (homenagem a José Afonso)

18h00, Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco

SANTARÉM

24 de abril: António Zambujo

21h30 no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (Santarém)

25 de abril: UHF

17h00, Teatro Virgínia de Torres Novas

LEIRIA

24 de abril: Tiago Bettencourt Big Band

22h00, Praça Stephens na Marinha Grande

25 de abril: Sérgio Godinho

17h30, Teatro José Lúcio da Silva (Leiria)

BEJA

24 de abril: Frankie Chavez

22h00, Largo da Igreja de Odemira

25 de abril: Capicua

21h30, Largo da Igreja de Odemira

SETÚBAL

24 de abril: Ana Moura

22h00, em Grândola

25 de abril: Carlão

21h30, Praça do Bocage, em Setúbal