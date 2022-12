Os primeiros espetáculos em que Luísa Sobral experimentou os temas de “DanSando” ao vivo foram no Luxemburgo e na Alemanha, mas os concertos de apresentação estão marcados para fevereiro, no Porto e em Lisboa, no dia 18 na Casa da Música e, no dia 25, no Tivoli.

Em palco irá apresentar-se com a mesma formação com que, na quarta-feira à tarde, apresentou alguns temas do álbum à imprensa, nos Alunos de Apolo, em Lisboa. Ou seja, acompanhada do guitarrista Manuel Rocha, do contrabaixista António Quintino e do baterista Carlos Miguel Antunes.

Os bilhetes para os concertos de apresentação de “DanSando” em Lisboa e no Porto já se encontram à venda.