Os Da Weasel vão regressar aos palcos em 2023. A notícia foi confirmada na noite desta quarta-feira, dia 19 de outubro, nas redes sociais da banda formada por Carlão, Virgul, DJ Glue, Quaresma, João Nobre (Jay Jay) e Guillaz.

"A doninha está de volta, fica atento! Novidades em breve", pode ler-se na publicação no Instagram. Para já, o grupo ainda não revelou se irá voltar para mais concertos ou um novo disco.

Em julho, os Da Weasel subiram ao palco do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. "Nunca fizemos uma despedida como deve ser e nunca fizemos um último concerto. Portanto, representa muito para nós podermos fazer este concerto e este é o sítio ideal para isto, estamos todos muito bem rotinados. Temos mais experiência, definitivamente", destacou Carlão antes de atuar no festival.

Os Da Weasel anunciaram em 2009 querer fazer uma pausa, depois de anos consecutivos de concertos e gravações discográficas.

No ano seguinte, era anunciado oficialmente o fim do grupo, restando aos fãs a discografia até então editada - seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo - e canções como “Good Bless Johnny”, “Dúia”, “Agora e para sempre (a paixão)”, “Ressaca”, “Dou-lhe com a alma”, “Dialectos de ternura” e “Tás na boa”.

“Amor, Escárnio e Maldizer” foi o último álbum de originais que o grupo editou, em 2007, e que na altura representava um amadurecimento da sonoridade, entre o hip-hop e o rock pesado.

A discografia dos Da Weasel inclui ainda o EP “More than 30 motherf****s” (1994), “Dou-lhe com a alma” (1995), “3.º Capítulo” (1997), “Iniciação a uma vida banal - o manual” (1999), “Podes fugir mas não te podes esconder” (2001) e “Re-definições” (2004).