Depois de duas festas com ritmos diferentes e alternativos na primeira noite, com Bomba Estéreo e The Chemical Brothers, o segundo dia do North Festival foi dedicado ao Brasil.

Antes da viagem até ao outro lado do Atlântico, Nininho Vaz Maia embarcou no palco principal da Alfândega do Porto para apresentar o seu primeiro álbum de originais, “Raízes” (2021).

Recebido por fãs fiéis, o cantor aqueceu o público com as suas canções que unem o flamenco, o pop e a tradição cigana. Do início ao fim do concerto, a comunhão entre Nininho Vaz Maia e os festivaleiros foi total, especialmente nos temas “E agora”, “Pegate a Mi” ou “Gosto de Ti”.

À hora de jantar foi a vez de Ana Castela subir a palco e convidar a multidão para uma viagem até ao Brasil ao som de temas como "Pipoco”, “Roça em Mim” e “Boiadeira". Logo depois, Gustavo Mioto aqueceu corações com êxitos como “Com ou Sem Mim”, “Eu gosto assim” ou “Apaga a Luz”.

Tira o pé do chão

Nininho Vaz Maia, Ana Castela e Gustavo Mioto animaram o North Festival, mas o público guardou toda a energia para receber a estrela da noite: Ivete Sangalo. Poucos minutos antes da meia-noite (ainda no dia do seu aniversário), a artista brasileira subiu ao palco principal e, nos primeiros acordes, marcou o ritmo da noite.

Com um alinhamento certeiro e carregado de sucessos, o "furacão da Bahia" viajou por alguns dos principais sucessos da sua carreira e apresentou alguns dos seus temas mais recentes. O arranque foi com "Cria da Ivete", "Tempo de Alegria" e "Abalou", que abriram caminho para o primeiro grande momento da noite: “Sorte grande” fez o público soltar a voz e até a filha da cantora, Marina, subiu ao palco.

Seguiu-se mais uma série de temas cheios de ritmo - "Festa", "Acelera aê (Noite do bem)", "O mundo vai", "Empurra-empurra" e "Pra frente". Canção após canção, Ivete Sangalo contagiou o público com a sua alergia e ninguém se recusou a tirar o pé do chão.

Entre canções, a cantora brasileira conversou com o público e sem filtros. “A sorte é que a minha filha não percebe”, brincou a artista depois de aprender algumas expressões portuguesas.

"Tá solteira, mas não tá sozinha" foi o 11.º tema do alinhamento e ninguém acusava cansaço. Seguiram-se mais 19 canções - entre temas energéticos como "Dançando", "Beleza Rara" (Banda Eva) ou "Na base do beijo / Manda ver", Ivete Sangalo aqueceu corações com "Se eu não te amasse tanto assim" e "Quando a chuva passar".

Para a despedida, a artista guardou “Arerê”, que foi festejada por todos os festivaleiros que encheram o recinto do festival.

Durante quase duas horas, Ivete Sangalo entregou toda a sua energia e foi a rainha da festa. “Foi a melhor forma de celebrar o meu aniversário”, sublinhou no final do concerto na Alfândega do Porto.

Na despedida, a brasileira prometeu regressar em breve a Portugal.