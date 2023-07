Cláudia Pascoal teve a missão de abrir o palco principal do MEO Marés Vivas este sábado, dia 15 de julho. No festival, a artista apresentou o seu mais recente álbum, “!!”, editado em maio, e preparou surpresas para os festivaleiros.

Em clima de festa, a cantora contagiou o público com a sua energia e alegria. "Fado Chiclete" e "Assim Assim" marcaram o clima ao final da tarde e ninguém recusou entrar no universo colorido de Cláudia Pascoal.

No alinhamento seguiu-se "Espalha Brasas", do primeiro álbum ("!"). Apesar dos problemas técnicos ao longo da apresentação, os fãs cantaram a uma só voz os versos da canção.

Sem tempo a perder, Cláudia Pascoal seguiu viagem com "Eu Jogo Ténis" e "Eh Para a Frente, Eh Para Trás". Depois da energia, seguiu-se um momento de "baladas", com a única canção de amor da cantora - "Lugar I + II".

Na reta final do concerto no MEO Marés Vivas, chegou o grande momento de celebração. "Sou muito, muito fã e ele prescindiu do seu dia de aniversário para estar aqui connosco... o meu amigo, Marante", celebrou Cláudia Pascoal antes do dueto em "Onde Vais Amanhã".

Mas a festa com o cantor não se ficou pela canção do disco "!!". Com um coro bem afinado, Pascoal e Marante transformaram o recinto do festival numa grande festa da aldeia ao som de "Bela Portuguesa" - pelo meio, houve ainda tempo para cantar os parabéns ao popular músico.

créditos: BRUNO FERREIRA

Para a despedida, Cláudia Pascoal trouxe "Oh Mãe" - e não escondeu a emoção - e o single "Nasci Maria". Já "Música de Um Acorde" garantiu um final em clima total de festa e de comunhão entre o público e a cantora.

O concerto no MEO Marés Vivas marcou a estreia de Cláudia Pascoal num palco principal de um festival. Com a sua energia e alegria, a cantora contagiou tudo e todos e garantiu um dos concertos mais celebrados do segundo dia. É continuar de olhos (e ouvidos) nela.