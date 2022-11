Este ano, os Gorillaz foram os responsáveis por aquecer o público antes dos MTV Europe Music Awards, que decorrem este domingo, dia 13 de novembro. Na noite de sábado, a banda liderada por Damon Albarn subiu ao palco do MTV World Stage Düsseldorf.

Ao contrário do habitual, o concerto especial promovido pela MTV não decorreu no coração da cidade - por exemplo, em 2021, o MTV World Stage, com os OneRepublic, foi na Praça dos Heróis, em Budapeste; em 2019, decorreu na na Praça de Espanha, em Sevilha -, mas sim numa sala fechada.

O Tonhalle Concert Hall, considerada a sala de espetáculo mais importante de Düsseldorf, recebeu os Gorillaz e centenas de fãs - o espaço tem capacidade para cerca de 1800 pessoas, mas várias lugares ficaram livres por questões técnicas.

No arranque do concerto, a equipa da MTV explicou que a atuação iria ser gravada e emitida em breve em todo o mundo. A utilização de telemóveis também foi proibida.

créditos: MTV

Em palco, a banda co-criada pelo músico Damon Albarn e pelo artista Jamie Hewlett, tocou alguns dos seus sucessos e temas mais recentes. A festa começou ao som de "Last Living Souls", canção do álbum "Demons Days", de 2005.

Com os fãs em delírio total, o grupo ofereceu " Tranz", o novo single "Cracker Island" (com a participação de Thundercat), "Silent Running", "O Green World", "On Melancholy" e "El Mañana". Sempre com ritmo, o vocalista interagiu com o público e desceu várias vezes do palco para cantar com os fãs.

Em Düsseldorf, a banda tocou ainda "Empire Ants", "Skinny Ape" e "Kids With Guns". No alinhamento seguiu-se "New Gold", canção que também fará parte do próximo disco do grupo - "Cracker Island" chega a 24 de fevereiro em 2023.

Para o final, os Gorillaz guardaram "Feel Good Inc.", que carimbou o maior momento de comunhão entre o público e a banda. Para o adeus, o grupo viajou até 2001 com "Clint Eastwood".

Apesar dos pedidos com considerável eco para mais canções, os Gorillaz só voltaram a palco para repetir o tema "Cracker Island" - no arranque do concerto, a produção alertou o público que poderiam ter de existir repetições e pausas na atuação para garantir imagens de todos os momentos.

"Foi um concerto para televisão, mas fizeram com que parecesse um verdadeiro concerto. Obrigado por isso", agradeceu o vocalista na despedida.

Durante aproximadamente uma hora, os Gorillaz ofereceram aos fãs algo que muitos julgavam ser um sonho quase impossível: sem barreiras, nem filtros, a banda fez uma viagem pela sua carreira num concerto intimista, único e que ficará certamente na memória de todos os presentes - não é todos os dias que o grupo atua para poucas centenas de pessoas.

O MTV World Stage é "uma série global e uma das imagens de marca da MTV que apresenta os melhores artistas de todo o mundo". "Gravado ao vivo nos espetáculos mais exclusivos, festivais de música de renome mundial e locais mais inusitados, o MTV World Stage é o lugar na primeira fila para os amantes de música ficarem a conhecer os maiores artistas do momento a partir do conforto dos seus sofás", destaca o canal.

Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo, no dia 13 de novembro, domingo. Em Portugal, as celebrações arrancam a partir das 19:00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20:00.