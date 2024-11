Os Bush foram os escolhidos para subirem ao MTV World Stage de Manchester. O concerto da banda britânica fez parte da programação dos MTV EMAs, agendados para este domingo, dia 10 de novembro.

A preparar uma nova digressão para 2025, o grupo liderado por Gavin Rossdale subiu este sábado, 9 de novembro, ao palco do New Century Hall. Recebidos em euforia por centenas de fãs, os britânicos apostaram num alinhamento carregado de sucessos, convidando o público para uma viagem pela sua carreira.

MTV EMAs 2024 - Bush créditos: Anthony Devlin/MTV EMA/Getty Images for Viacom International

A sala de pequena dimensão ajudou a criar um ambiente de um bar de rock, com muitos saltos e suor. Sempre com total energia, o vocalista conseguiu cativar o público, que celebrou todos os temas com igual euforia.

"The Sound of Winter", "All Things Must Change" e "Swallowed", com Gavin Rossdale a arriscar uma versão acústica, foram alguns das canções mais celebradas da noite. Para o final, ficou "Glycerine", single editado em 1994 - 30 anos depois, o tema chega de forma especial aos corações dos fãs.

Durante o concerto, Gavin Rossdale prometeu que os Bush vão voltar aos grandes palcos da Europa no próximo ano. "Aqui é um aquecimento", frisou, confessando que é sempre bom voltar a Manchester.

Veja na galeria as imagens do concerto:

O MTV World Stage é uma série global que apresenta os melhores artistas de todo o mundo. "Gravado ao vivo nos espetáculos mais exclusivos, em festivais de música e em locais de concertos únicos, o MTV World Stage é o lugar na primeira fila para os amantes da música ficarem a conhecer os maiores artistas do mundo a partir do conforto dos seus sofás", destaca a MTV.

O vocalista Gavin Rossdale também subirá ao palco dos MTV EMAs 2024 como apresentador. O evento musical global será transmitido ao vivo em mais de 150 países, no dia 10 de novembro, domingo, a partir do Co-op Live de Manchester, sendo que em Portugal a emissão em direto arranca às 20:00 na MTV Portugal.

Apresentado por Rita Ora, o espetáculo contará, por exemplo, com as atuações de Benson Boone, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e The Warning.