A Adele poderá fazer uma série de concertos antes da anunciada pausa na carreira. De acordo com o The Mirror, a cantora britânica recebeu um proposta para uma "residência artística" no Spurs' Stadium, o estádio do Tottenham.

Segundo o jornal inglês, a proposta prevê a realização de vários concertos em 2025. O estádio fica localizado em Londres, a poucos minutos da casa onde Adele cresceu. A artista é também adepta do clube.

Ao The Mirror, fontes adiantaram que, caso a britânica aceite a proposta, irá receber cerca de cinco milhões de libras por concerto. O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas.

"Se aceitar a proposta, estas seriam as suas últimas atuações ao vivo antes de se afastar dos palcos para um descanso necessário e para trabalhar no seu próximo álbum", explica o jornal.

Segundo uma das fontes, "a proposta está em cima da mesa para a Adele atuar no estádio dos Spurs, algo que é sonho dela há anos". "Ela adora o clube e tenta não perder um jogo na televisão. A oportunidade de cantar no mesmo relvado que os seus heróis, como o Son e o James Maddison, pisam todas as semanas é enorme e seria o final perfeito para os últimos dois anos de espetáculos em Las Vegas e na Alemanha", acrescenta.

A última vez que Adele atuou em Londres foi no festival BST Hyde Park, em 2022. No verão, a cantora deu 10 concertos especiais em Munique, na Alemanha.