A contagem decrescente para a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa já começou.

Em 2024, a Cidade do Rock vai ter uma nova 'casa'. Depois de 20 anos e nove edições, o festival despede-se do Parque da Bela Vista, mudando-se para o Parque Tejo, "numa ode à cidade que acolheu o festival em 2004, com o Tejo e a Ponte Vasco da Gama no cenário de fundo".

Em comunicado, a organização sublinha que o convite foi inicialmente lançado pela Câmara Municipal de Lisboa para "assinalar uma data especial, tornando o Rock in Rio Lisboa no primeiro grande evento a ocupar o recente Parque Tejo Lisboa tal como aconteceu há 20 anos, quando o festival se estabeleceu no Parque da Bela Vista".

No próximo ano, a Cidade do Rock de Lisboa abre portas nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e com várias novidades. Esta nova localização vai manter a capacidade do anterior recinto, no Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas.

"Esta será, sem dúvida, uma edição histórica, que surge do convite do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, para estrearmos o Parque Tejo Lisboa como local para grandes eventos pós Jornada Mundial da Juventude ao mesmo tempo que aproveitam esta oportunidade para recuperar o prado da Bela Vista, necessidade que já indicámos há muitos anos", frisa Roberta Medina, Vice Presidente Executiva do Rock in Rio, acrescentando que a "relação com a comunidade local da Bela Vista continuará como sempre".

Em comunicado, Carlos Moedas confessa estar feliz com o anúncio. "Não podia estar mais satisfeito com este anúncio da próxima edição do Rock in Rio se realizar no Parque Tejo Lisboa. Reforçado, ainda, por uma data tão marcante como são os 20 anos deste festival que tem já uma relação umbilical com a cidade. Depois do enorme sucesso da JMJ, com imagens e cenários únicos que chegaram a todo o mundo, temos agora a oportunidade do Parque Tejo Lisboa receber o Rock in Rio, permitindo assim que o Parque da Bela Vista possa ser recuperado no próximo ano. O Parque Tejo Lisboa é um novo parque que nasceu para a cidade, mas é também um novo espaço que nasceu para grandes eventos em Lisboa. Não podíamos começar da melhor maneira.“, remata o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Uma nova Cidade do Rock

créditos: CLÁUDIA LOBO

Na nova Cidade do Rock, a área da clareira do Palco Mundo terá aproximadamente as mesmas dimensões da clareira do Palco Mundo do Parque da Bela Vista, mas serão utilizados 30 mil m2 a mais para dar conforto para o público passear entre atrações e para trazer novas atrações. "Esta nova localização oferecerá ao público uma experiência melhorada uma vez que o espaço é mais amplo, permitindo assim aumentar áreas de descanso e lazer e uma circulação mais fluida no recinto, alem de possibilitar uma melhor acessibilidade por ser um terreno mais plano", frisa a organização.

"Estamos a estudar detalhadamente o Parque Tejo Lisboa em busca das melhores localizações para os nossos espaços, com a principal preocupação de garantir ao público uma experiência confortável e assegurando o bem-estar dos moradores da região! Vamos distribuir, por isso, os nossos palcos de forma a aproveitar os anfiteatros naturais que o parque já tem, tirando o melhor partido do terreno", explica Ricardo Acto, Vice-Presidente de Operações da Rock World.

A nova Cidade do Rock vai permitir, ainda, melhorias no Parque Tejo Lisboa em termos de infraestruturas, que serão construídas para o evento e que, posteriormente, ficam para o Parque como sombras e infraestruturas sanitárias.

Já o Palco Mundo vai contar com um espetáculo audiovisual comemorativo dos 20 anos a acontecer diariamente, na clareira deste palco. De volta a Cidade do Rock está, também, o Galp Music Valley, que irá continuar a trazer "propostas musicais nacionais e internacionais ainda de maior relevância, para todas as idades e estilos musicais".

Outra novidade para esta edição é que a Cidade do Rock contará com um novo palco, "que surge como parte da estratégia do festival de reforçar a oferta musical trazendo ainda mais concertos de grande porte para o seu vasto cardápio de entretenimento", explica a organização.

"Acreditamos que todos os palcos são protagonistas, cada um com a sua relevância artística. Montamos o nosso cartaz atendendo às vontades do público mas querendo também surpreender. Um festival é isso mesmo: um lugar onde você vai para ver e ouvir seus artistas preferidos mas também para descobrir novos artistas por quem vai se apaixonar", afirma Zé Ricardo, Vice-Presidente Artístico da Rock World.

Continuando a visita pela nova Cidade do Rock, quem também volta a marcar presença na edição comemorativa dos 20 anos do festival é o Super Bock Digital Stage que "oferecerá uma grande experiência de entretenimento, com música, dança e humor, projetando os momentos mais virais dos últimos 20 anos e apresentando as estrelas da internet que moldarão os próximos 20".