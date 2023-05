"Ai Coração", de Mimicat, está entre as 10 canções favoritas à vitória no Festival da Eurovisão, em Liverpool, segundo a votação online do site Eurovisionworld. No total, mais de 250 mil pessoas já votaram.

De acordo com os dados, o tema que representa Portugal ocupa o nono lugar, somando 3% dos votos. "Tattoo", de Loreen (Suécia) é a grande favorita à vitória.

Mimicat é o nome artístico da cantora portuguesa Marisa Mena, de 38 anos, que se candidatou ao Festival da Canção, submetendo “Ai Coração”. A cantora já tinha participado em 2001 numa das semifinais do festival, com o nome Izamena.

Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 9 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964 e venceu pela primeira e única vez em 2017, com “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.