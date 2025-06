A poucas horas do regresso dos Imagine Dragons a Portugal, o entusiasmo já se faz sentir junto ao Estádio da Luz, em Lisboa. Com o concerto marcado para esta quinta-feira, 26 de junho, já há fãs nas filas desde manhã, determinados a garantir um lugar o mais próximo possível do palco.

A banda de Dan Reynolds traz na bagagem a digressão "Loom World Tour", com o novo álbum "Loom" a servir de mote para uma viagem pelos maiores êxitos de carreira. E, segundo os alinhamentos dos concertos anteriores, o concerto em Lisboa deverá seguir a mesma linha e contar com todos os 'hits'.

Logo a abrir, há energia com "Fire in These Hills", seguindo-se "Thunder", "Bones" e "Shots". Não faltarão também os temas mais emotivos, como "Demons", "Birds" e "Next to Me", com direito a secção acústica.

A reta final promete explosão total com "Radioactive", "Enemy" e, claro, "Believer", que deverá fechar o espetáculo.

ALINHAMENTO:

Fire in These Hills (Intro)

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Shots (Broiler Remix)

I'm So Sorry (com solo de guitarra)

Whatever It Takes

Acústico:

Next to Me

I Bet My Life

Interlude (Bad Liar intro):