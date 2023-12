Quantas vezes ouviu "All I Want For Christmas" no dia 24 de dezembro?

Mais uma vez, Mariah Carey voltou a bater o seu próprio recorde no Spotify na véspera de Natal. No dia 24 de dezembro, o clássico de 1994 somou mais de 23 milhões de reproduções, sendo a canção mais ouvida de sempre num só dia no serviço de streaming de música.

No ano passado, a canção de Natal da artista norte-americana registou 21 milhões de streams.

De acordo com o Spotify, "All I Want For Christmas Is You" é canção mais ouvida no dia 24 de dezembro desde 2020.